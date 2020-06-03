Бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", кожен раз постає в спокусливих образах 

Красуня любить дивувати публіку гарячими фотографіями Instagram, передає Politeka.net. Цього разу зірка з'явилася в червоному купальнику, який виділив її груди. 

Модель розставила ніжки в червоних довгих чоботях і між ними поставила червоний капелюшок, прикривши найінтимніші місця: "Справжня пустунка".  

Кортес розпустила довге хвилясте волосся, уклавши одну частину з них уперед. 

Знаменитість дивилася вперед, зробивши "котячий" погляд, при цьому вона прочинила губи.

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"Доброго ранку, улюблені 🥰🥰🥰🥰",  - написала Сьюзі. 

За годину пост зібрав понад 3000 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі зізнавалися красуні в коханні, також бажали доброго ранку. Люди говорили про те, що красуні дуже йде червоний і запропонували їй частіше в ньому з'являтися. 

Підкреслимо, що зараз на сторінку моделі підписані 2,2 мільйони користувачів мережі. 

Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала в маєчці на тонких бретельках, які ледь утримували її пишні форми. Помітно, як груди піднялася в тісному одязі і ледь не випадали.

Модель закинула набік шовковисте волосся і дивилася в камеру.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес  позувала в колготках у сіточку, елегантно завмерши на камеру без білизни. 

Образ моделі завершували різні прикраси на руках, і сережки у вухах. 

«Фотографуюся з радістю», - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо також, що Сьюзі Кортес показала себе в чорній білизні з мотузочок і латексному піджаку, доповнивши образ стильними сережками. Волосся модель зібрала в хвіст, а сама дивилася зухвалим поглядом в об'єктив. 

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