Курс валют в Україні 4 червня здивує черговими змінами, гривня змусить долар і євро ще більше розійтися в різні боки

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на прогноз Національного банку України, у четвер, 4 червня, долар продовжить своє падіння, а євро ще на кілька копійок зміцниться.

Згідно з прогнозом, 1 долар 4 червня можна буде купити за 26,75 гривень, в той час як 3 червня він коштував 26,79 гривень.

Євро зміцнився до 29,96 гривень порівняно з 29,91 гривнями днем раніше.

Як зазначають експерти, така ситуація багато в чому пов'язана з протестами у США, які вдарили по американському долару. Крім цього, відомо, що НБУ спеціально опускає долар напередодні траншу від МВФ. Очікується, що нацвалюта трохи зміцніє. Відомо, що в останні дні фінрегулятор купував надлишки долара на ринку. Яким буде курс далі, експерти не беруться прогнозувати на 100%.

На думку багатьох експертів, курс валют в Україні буде плаваючим і буде залежати не тільки від ситуації в нашій країні, але і в світі. Наприклад, євро зараз дорожчає на тлі того, що країни ЄС виходять з карантину, їх економіка запускається і починає працювати. Крім цього, є новини про швидку появу вакцини, які теж позитивно впливають на ринки.

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