Курс валют в Украине 4 июня удивит очередными переменами, гривна заставит доллар и евро еще больше разойтись в разные стороны

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на прогноз Национального банка Украины, в четверг, 4 июня, доллар продолжит свое падение, а евро еще на несколько копеек укрепится.

Согласно прогнозу, 1 доллар 4 июня можно будет купить за 26,75 гривен, в то время как 3 июня он стоил 26,79 гривен.

Евро укрепился до 29,96 гривен по сравнению с 29,91 гривнами днем раньше.

Как отмечают эксперты, такая ситуация во многом связана с протестами в США, которые ударили по американскому доллару. Кроме этого, известно, что НБУ специально опускает доллар в преддверии транша от МВФ. Ожидается, что нацвалюта немного окрепнет. Известно, что в последние дни финрегулятор выкупал излишки доллара на рынке. Каким будет курс дальше, эксперты не берутся прогнозировать на 100%.

По мнению многих экономических экспертов, курс валют в Украине будет плавающим и будет зависеть не только от ситуации в нашей стране, но и в мире. Например, евро сейчас дорожает на фоне того, что страны ЕС выходят из карантина, их экономика запускается и начинает работать. Кроме этого, есть новости о скором появлении вакцины, которые тоже положительно влияют на рынки.

Напомним, что у гривны серьезные проблемы, НБУ снова вмешался в курс валют: что будет с долларом в июне.

А еще Politeka писала, что украинцы массово избавляются от доллара, важное заявление НБУ: что происходит с курсом валют.

Также Politeka сообщала, что массовое урезание соцвыплат из-за МВФ, украинцев уже предупредили: "Без денег останутся...".