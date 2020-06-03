Україна отримає транш від МВФ за умови, якщо будуть урізані витрати на соціальну сферу

Про це заявив економіст Ігор Габарук в коментарі журналістам, пише Главред.

За його словами, українцям слід готуватися до скорочення сум соціальних виплат, інакше країна ризикує залишитися без нового траншу від Міжнародного валютного фонду.

Якщо говорити про скорочення витрат на соціальну сферу, то, на думку Ігоря Габарука, першими скоротять розміри соціальних виплат (починаючи від виплат за народження дитини і закінчуючи допомогою по безробіттю).

"Насправді позичати гроші – стандартний інструмент, але в нашій країні при будь-якому уряді діє одна і та ж логіка: "Беру я, а віддавати буду не я". Однак у цьому випадку ситуація дещо інша – МВФ свідомо скоротив цьогорічну програму до 18 місяців і, швидше за все, якщо за цей час не відбудеться чергової ротації уряду, то цьому ж уряду і доведеться віддавати ці гроші", – підкреслив Габарук і додав, що ця програма співпраці нагадує угоду 2018 року, коли Київ отримав лише частину траншу, а інші кошти перераховували в прив'язці з виборами.

"Тому не виключено, що ця програма дійсно може стати фінальною. Оскільки вона прив'язана до гарантованого Україною підвищення тарифів для населення. А в умовах того, що восени у нас буде погано з економікою, що буде досить велика кількість безробітних і не виключена ймовірність того, що буде чергова хвиля вірусу і карантин – у зв'язку з цим курс національної валюти почне слабшати, і курс долара почне істотно рости. Це викличе невдоволення в суспільстві", – резюмував фінансовий експерт, спілкуючись з журналістами.

Раніше ми розповідали про можливе подорожчання комуналки. За словами експерта Олександра Скубченко, найближчим часом в Україні можуть на 30% подорожчати комунальні тарифи.

Це пов'язано з постановою Мінрегіону, в якому йдеться про зміну формування тарифів на виробництво тепла з урахуванням поточної ціни "блакитного палива".

"...Норма оплати послуг ЖКГ була підвищена з 15 до 20% від доходу. Ця постанова через карантин запрацює в жовтні і фактично цим сім'ям вже доведеться платити за комуналку на 30% більше. Наприклад, якщо сім'я з доходом в 10 тисяч гривень з 2 тисяч комуналки оплачувала 1500, і ще 500 гривень оплачувалися державою, то тепер з урахуванням підвищення всі 2000 такій родині вже доведеться платити самим", - пояснив експерт Скубченко.

Нагадаємо, як зміняться тарифи на комуналку в Україні, офіційну заяву: «Підвищення в два рази».

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