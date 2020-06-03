У Нацбанку розкрили, що відбувається на ринку валют в Україні і з курсом долара

Так, за останній місяць українці продали валюти більше, ніж купили. Про це йдеться в офіційних даних НБУ, передає Politeka.net.

У травні 2020 року обсяг продажу населенням готівкової валюти на 48,5 млн доларів перевищив обсяг покупки. Порівняно з квітнем обсяги продажу валюти українцями збільшилися аж на 15,4%, до 908,8 мільйонів доларів.

Варто відзначити, що купівля іноземної валюти також зросла - на 16,8%, до 860,2 млн доларів.

Показова різниця з цифрами за лютий, до введення карантинних обмежень. Порівняно з лютим українці скоротили продаж валюти в 1,6 рази, а купівлю - в 1,4 рази.

Поки долар потроху дешевшає, НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні: 4 червня національна валюта зросте на 2,2 копійки, курс складе до 26,77 грн за долар.

Нагадаємо, за словами аналітика Юрія Нетесаного, існує досить багато факторів, які впливають як на зміцнення гривні, так і на її девальвацію.

В першу чергу, на курс долара впливає карантин і обмеження діяльності підприємств, оскільки в країні автоматично знижується ділова активність.

Національна валюта може впасти через повернення раніше залучених запозичень. У поточному році Україна має виплатити за зовнішніми боргами більше $17 млрд, $3,4 млрд з яких припадають на другий квартал.

Експерти впевнені, що курс національної валюти в червні залишиться приблизно таким же, як і в травні, і прогнозують його в коридорі 26,5-27,5 гривень/$.

Нагадаємо, комуналка подорожчає, українцям озвучили дату і нові тарифи: "На 30% більше".

Як повідомляла Politeka, борги по зарплатах стрімко ростуть, українців залишили без грошей: хто постраждав найбільше.

Також Politeka писала, що безробітні українці отримають нові доплати і компенсації, прийнято офіційне рішення.