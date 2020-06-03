Стало відомо, що буде з курсом валют

Аналітики розповіли українцям, чого чекати від курсу долара в червні і що буде з гривнею

За словами експертів, тиск на гривню тільки посилиться по мірі виходу країни з карантину, повідомляє UBR. Є ціла низка факторів, які грають як на шкоду, так і на користь нацвалюті.

Імпортери починають більш активно заходити на український ринок, що провокує зростання попиту на валюту, а оскільки експорт сировини і товарів з України зараз обмежений, це стає додатковим ударом по гривні.

Також аналітики відзначають істотне зменшення інтересу до українських боргових паперів з боку іноземних інвесторів. Незважаючи на ці проблеми, експерти прогнозують, що курс долара в червні буде коливатися в діапазоні 26,5–27,5 грн/$.

Так, в Україні значно покращився прогноз урожаю на 2020-2021 рік, що стане додатковою підтримкою для нацвалюти.

Значною підтримкою для гривні стане рішення МВФ про виділення Україні фінансової допомоги в розмірі $1,9 млрд вже в червні. Макрофінансова допомога від Єврокомісії у розмірі €500 млн теж буде позитивним сигналом для міжнародних інвесторів.

На думку аналітиків, Нацбанк продовжить активно впливати на валютний ринок. У травні НБУ не дозволив гривні зміцнитися вище 26,5 грн/$, але і стримував ослаблення нацвалюти вище 27 грн/$. Швидше за все, така ціна втримається і в червні. Курс гривні опустять, тільки якщо попит на валюту суттєво перевищить пропозицію.

Нагадаємо, комуналка подорожчає, українцям озвучили дату і нові тарифи: "На 30% більше".

Як повідомляла Politeka, борги по зарплатах стрімко ростуть, українців залишили без грошей: хто постраждав найбільше.

Також Politeka писала, що безробітні українці отримають нові доплати і компенсації, прийнято офіційне рішення.