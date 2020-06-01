Стало известно, что будет с курсом доллара в Украине в первый месяц лета

Об этом пишет издание The Page.

По словам аналитика Юрия Нетесаного, существует довольно много факторов, которые влияют как на укрепление национальной валюты, так и на ее девальвацию.

В первую очередь, на курс доллара влияет карантин и ограничения деятельности предприятий, поскольку в стране автоматически снижается деловая активность.

Национальная валюта может рухнуть из-за возврата ранее привлеченных заимствований. В текущем году Украине предстоит выплатить по внешним долгамсвыше $17 млрд, $3,4 млрд из которых приходятся на второй квартал.

Также не стоит забывать о тендерах НБУ по долгосрочному рефинансированию финучреждений. Пока сумма такого рефинансирования незначительная и на национальную валюту особенно не влияет. Однако если объемы возрастут, то это, несомненно, приведет к росту курса доллара в первом месяце лета.

Но по словам финансиста Сергея Фурсы, сейчас нет серьезных факторов, которые бы могли повлиять на курс доллара.

«Можно говорить, что восстанавливается импорт, а это значит, что спрос на доллар будет больше. В то же время может прокатиться волна удара по украинскому экспорту, однако пока этого не видно. Сейчас также остается открытым вопрос, как будет продвигаться ситуация на внешних рынках, насколько быстро экономика будет восстанавливаться после карантина и как много людей будут ходить в магазины. Всего этого мы предвидеть не можем. Пока ситуация очевидно стабилизируется, нет давления ни в ту, ни в другую сторону» , - озвучил он свой прогноз в комментарии журналистам.

И Фурса, и Нетесаный уверены, что курс национальной валюты в июне останется примерно таким же, как и в мае, и прогнозируют его на в коридоре 26,5-27,5 гривен/$.

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