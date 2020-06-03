Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала жаркий кадр из отдыха

Модель является любительницей жаркого отдыха, по этому на ее странице в социальной сети Инстаграм появляется все больше жарких кадров, сделанных на пляже или на природе. В социальной сети Инстаграм девушка представила стильный кадр, сообщает Politeka.net.

Так, в этот раз модель сверкнула идеальными формами в леопардовом купальнике и восхитила солнечным видом. Девушка дополнила свой летний образ лишь панамкой и светлыми кроссовками.

«Все, что вы хотите, это Nikes», - написала кратко Ратаковски.

А вот что ответили фанаты:

«Больше из Adidas обувь нравится», «LOL вот так чуть чуть и можно увидеть больше, роковая красотка», «Все, что я хочу, это ты🔥🍑», «Милая девушка ❤️❤️😂», «Нет, это не то, что я хочу», «Все, что я хочу, это добыча 😍», «На этой фотографии что-то не так (не ненавидя, но если вы посмотрите на область груди, то увидите)», «Я же говорил, что у нее хороший видок на булочки».

Ранее девушка сверкнула идеальным телом в черном купальнике с множеством мелких завязочек и бантиков. При этом Эмили позировала без макияжа и лишних украшений, демонстрируя естественную красоту и идеальную кожу за которой так любит ухаживать. Ратаковски покорила фанатов, которые были восхищены новым теплым фото:

«Ты такая яркая дива❤️❤️❤️», «Já vi esse bikine 👀👀👀 lindo fico em vc», «Красота девушки может потрясать и сейчас именно такой случай», «💜 о боже, это так удивительно», «Я люблю тебя 😍», «Очень шикарная девушка, но купальник скоро соскользнет», «Твои прелести так и поют🎶👱🏻♀️🥂», «Ты просто потрясающая».

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