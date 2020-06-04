Настя Каменських, Світлана Лобода, Слава Камінська та інші зірки показали, як виглядають у пеньюарах
На фото Каменських позує в чорному напівпрозорому пеньюарі на тлі бамбукового паркану. Красуня спокусливо вигнулась, демонструючи свою прекрасну фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому фото Світлана Лобода. Співачка була в кремовому пеньюарі з мереживами. Зірка напівлежачи позувала і спокусливо дивилася, відвівши погляд від камери. Образ артистка доповнила шикарною зачіскою.
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Замикає трійку Слава Камінська. Дівчина стояла в прозорому чорному пеньюарі і демонструвала свої пишні груди. Тканина майже нічого не прикрила, а співачка і не соромилася показати свою гідність. Образ співачка доповнила кісками і стильними окулярами.
На наступному фото зірка "Величного століття" Нур Феттахоглу. Красуня була в чорному коротельном пеньюарі і плащі, який розстебнула для фото. Дівчина без сорому демонструвала свої ідеальні ноги, які видні були майже по пояс.
Замикає наш топ Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра". Білява бестія була в червоному прозорому пеньюарі, під яким не було білизни. Співачці довелося прикривати соковиту нижню частину ногою, а зверху кількома шарами тканини. Образ зірка доповнила червоною квіткою у волоссі.
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