Настя Каменских, Светлана Лобода, Слава Каминская и другие звезды показали, как выглядят в пеньюарах

На фото Каменских позирует в черном полупрозрачном пеньюаре на фоне бамбукового забора. Красотка соблазнительно выгнулась, демонстрируя свою прекрасную фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Светлана Лобода. Певица была в кремовом пеньюаре с кружевами. Звезда полулежа позировала и соблазнительно смотрела, отведя взгляд от камеры. Образ артистка дополнила шикарной прической.

Замыкает тройку Слава Каминская. Девушка стояла в прозрачном черном пеньюаре и демонстрировала свою пышную грудь. Ткань почти ничего не прикрыла, а певица и не стеснялась показать свое достоинство. Образ певица дополнила косичками и стильными очками.

На следующем фото звезда "Великолепного века" Нур Феттахоглу. Красотка была в черном коротельном пеньюаре и плаще, который расстегнула для фото. Девушка без стеснения демонстрировала свои идеальные ноги, которые видны были почти по пояс.

Замыкает наш топ Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра". Белокурая бестия была в прозрачном красном пеньюаре, под которым не было белья. Певице пришлось прикрывать нижнюю сочную часть ногой, а сверху несколькими слоями ткани. Образ звезда дополнила красным цветком в волосах.

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