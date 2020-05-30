Известная украинская певица Настя Каменских, которая не так давно вышла замуж за продюсера Потапа, показала, как выглядит с утра

На фото Настя позирует в желтой рубашке на фоне лестницы на второй этаж. Красавица собрала волосы в хвост, а образ дополнила украшениями на пальцах. Каменских улыбалась и позировала перед фотографом, показывая всю себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"В субботу всегда просыпаться приятнее, чем в остальные дни. Ведь впереди два дня выходных! И уже можно выходить на улицу!

Мечтаю поскорее увидеться с друзьями и посидеть вместе в какой-то атмосферой кафешке на террасе.

Кстати, по чему вы больше всего скучали во время карантина?", - написала под фото Настя.

Фанаты успели поставить более 30 тысяч лайков за час и написали несколько комментариев:

"Я тебя не узнал тут, богатой будешь", "Всм два выходных? Понедельник выходной?", "Вы погоду то видели в Киеве?) Куда идти?)", "Я скучаю по морю. Живу рядом у моря, но разрешения не дают", "Вы прекрасны! Благодарю за вдохновение! Конечно за общением с друзьями! И прогулками прекрасным любимым Киевом!", "Мооя ты рыбка".

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Настя Каменских показала исхудавшую фигуру вкоротком топе, тут же нарвавшись на критику.

В этот раз заметно похудевшая артистка решила показать новый образ на домашнем селфи, однако изменившаяся внешность артистки пришлась по душе далеко не всем поклонникам. В социальной сети Инстаграм фанаты на странице Анастасии оставили множество неоднозначных комментариев.

Напомним, бесстыжая Каменских вывалила на камеру пышные «дыньки», горячие кадры

А еще Politeka писала, что исхудавшая Каменских возомнила себя Шакирой и потрясла пятой точкой на камеру

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