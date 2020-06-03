Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала апетитні форми в соковитому ракурсі

На фото Анастасія позує в чорному боді і колготках у сіточку. Красуня сиділа на колінах на ліжку, розвернувшись п'ятою точкою до камери. Кумейко взялася за волосся і підняла їх вгору, роблячи кадр максимально соковитим. Як можна помітити, зірка зробила фото ще в 2018 році. Фото вийшло максимально жарким і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки. Все через те, що Анастасія викинула знімок в сторіс Instagram, де немає подібних функцій, але так і хочеться написати: "Божественно".

Раніше ми повідомляли, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко блиснула бездоганними формами без білизни.

«Краще кави тільки кава», коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що знімок є архівним. Він був зроблений ще в 2018 році, однак Кумейко вирішила поділитися ним зі своїми читачами.

На знімку зірка позує при вході на кухню абсолютно без білизни, застигнувши в пікантній позі: закинувши руку вгору і підігнувши ногу.

Повідомлялося, що відома українська співачка Анастасія Кумейко показала, як була зроблена одна з найбільш спокусливих фотографій.

На кадрах можна побачити Кумейко, яка намагалася встати на руки під пальмою. Але одній їй нічого не вдавалося, тому на допомогу прийшла блондинка-подруга, яка взяла за ногу Настю і приклала її до стовбура пальми. Співачці довелося спочатку розсунути ноги в повітряному шпагаті, щоб все вийшло.

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