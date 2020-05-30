Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала необычный горячий образ

На фото Анастасия показывает себя в прозрачном кружевном белье, спустив бретельки бюстгальтера. Красотка стояла на фоне фоне стены с картинами и смотрела в камеру, показывая идеальную фигуру и не только. Кадр из фотосессии получился максимально горячем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"2019. Ой. Или тут не очень видно длину волос? Я тут была худая", - написала Анастасия.

Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или оценить красоту девушки. Все из-за того, что Кумейко выбросила снимок в сторис, где подобное запрещено, но так и хочется написать: "В глаза смотреть".

Раньше мы писали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко показала соблазнительный образ.

На фото красотка сидела на деревянных ступеньках, надев черное полупрозрачное белье. Анастасия дополнила образ пышной укладкой волос и соблазнительно смотрела в объектив камеры. Для фото Кумейко выгнулась, чтобы кадр получился максимально сочным.

Сообщалось, что известная украинская певица Анастасия Кумейко редстала в соблазнительном образе.

В этот раз певица предстала обнаженной, прикрыв прелести блестящей сетчатой тканью.

Верх держался на тонкой лямке за шеей. Нижние лямки артистка сжала в руке. Топ едва прикрывал самое интимное.

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