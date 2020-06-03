Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала аппетитные формы в сочном ракурсе

На фото Анастасия позирует в черном боди и колготах в сеточку. Красотка сидела на коленях на кровати, развернувшись пятой точкой к камере. Кумейко взялась за волосы и подняла их вверх, делая кадр максимально сочным. Как можно заметить, звезда сделала фото еще в 2018 году. Фото вышло максимально жарким и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки. Все из-за того, что Анастасия выбросила снимок в сторис Инстаграм, где нет подобных функций, но так и хочется написать: "Божественно".

Ранее мы сообщали, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко сверкнула безупречными формами без белья.

«Лучше кофе только кофе», коротко говорится в сообщении.

Уточним, что снимок является архивным. Он был сделан еще в 2018 году, однако Кумейко решила поделиться ним с подписчиками.

На снимке звезда позирует при входе на кухню абсолютно без белья, застыв в пикантной позе: закинув руку вверх и подогнув ногу.

Сообщалось, что известная украинская певица Анастасия Кумейко показала, как была сделана одна из самых соблазнительных фотографий.

На кадрах можно увидеть Кумейко, которая пыталась встать на руки под пальмой. Но одной ей ничего не удавалось, поэтому на помощь пришла блондинка-подруга, которая взяла за ногу Настю и приложила ее к стволу пальмы. Певице пришлось изначально раздвинуть ноги в воздушном шпагате, чтобы все вышло.

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