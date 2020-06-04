Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала свою красу в дивовижному образі

На фото красуня стоїть у білому топі і штанях, які вирішила спустити. Під ними можна побачити стрінги, які Альона вирішила не приховувати. Омович дивилася в камеру і показувала свої підтягнуті форми, яким не втомлюєшся дивуватися. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше чотирьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Круто", "Люблю цю дитинку", "Як завжди, розкішна", "Чудово".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омовіч показала майже літній образ.

На фото красуня стоїть в штанях і білій топі. Омовіч позувала в профіль, вигнувшись, щоб продемонструвати перед камерою підтягнуту п'яту точку. Образ Алена доповнила зібраними волоссям в вузол, кава в руці і яскравим макіяжем. Кадр вийшов досить теплим і літнім.

Раніше ми повідомляли, що відома модель Олена Омовіч показала свої принади в незвичайному ракурсі.

На фото Олена присіла навпочіпки в кросівках, прозорих колготах, джинсовій спідниці і білій блузі, яка ледве вмістила соковиті форми момделі. Омовіч дивилася в камеру, а образ доповнила чокером і розпущеним волоссям.

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