Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, позировала на камеру в разных нарядах

Красотка продемонстрировала фигуру в соблазнительных платьях и не только, сообщает Politeka.net. Модель опубликовала горячее видео в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах украинская звезда сначала предстает в белье нежно-розового цвета, а далее показывает на себе различные платья.

Наряды имели глубокие декольте, открытую спину, пикантные вырезы и так далее.

"Гружу видео, сделанное до карантина😅Какое платье из 5... понравилось? Голосуем в комменты 👇🏻 Мне почему-то кажется, что я щас худее 😂🤔", - подписала модель.

Всего за семь минут кадры посмотрели более 5000 раз.

"как всегда - богиня", "Поправилась что ли? Так лучше)", "Сейчас худее и вправду 😍🔥❤️", "Трусы видны , это нормально. ?", "Вот это фигура 😍🤤🤤🤤🤤😘😘", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович показала на себе костюм голубого цвета.

Топ имел необычный крой, сзади он открывал спину красотки, а также завязывался на спине. Модель приспустила топ с плеч для большей откровенности.

Волосы она забрала в высокий пучок, выпустив несколько прядей у лица.

Ранее сообщалось, что Алена Омович позировала на своей кровати в весьма оригинальном наряде. На ней - черные трусики-стринги с высокой посадкой, позволяющие модели продемонстрировать свои идеальные ягодицы, а также свободный блестящий топик, едва прикрывающий пышную грудь красотки.

Напомним также, что Алена Омович предстала в штанах и белом топе. Звезда позировала в профиль, выгнувшись, чтобы продемонстрировать перед камерой подтянутую пятую точку.

Напомним, украинская Кардашьян в кожаном мини изогнулась до неприличия: какая дерзость.

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