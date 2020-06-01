Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, всегда выглядит великолепно

Красотка работает моделью, а значит демонстрирует на себе разные наряды, сообщает Politeka.net. Так, в одной из групп Алена показала на себе костюм голубого цвета.

Топ имел необычный крой, сзади он открывал спину красотки, а также завязывался на спине.

Алена приспустила топ с плеч для большей откровенности. Кроме того, верх костюма имел короткую длину и позволил вдоволь налюбоваться тонкой талией красотки и ее упругим животом.

Примечательно, что под одежду звезда не надела белье, что видно по отчетливым признакам.

Брюки-клеш держались на непышных бедрах красотки.

Волосы модель забрала в высокий пучок, выпустив несколько прядей у лица.

Стрелки на веках и пухлые губы - это еще одни акценты для привлечения внимания к красотке.

"Какая уродливая попа... Жесть", "Меня больше волнует цена такой попы)))Сколько лет надо заниматься таким тяжким делом как спорт что бы добиться таких форм?", "деньги надо и хорошего хирурга)) она сама писала в своем блоге об этом", "Ужас...бедная страшненькая и худенькая девочка", "Обалденно 🔥", "Такое несуразное тело. Зачем себя так уродовать?", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович позировала в кожаном наряде. Звезда расстегнула топ, выставив напоказ невероятные формы. При этом она без стеснения крутится на камеру, демонстрируя лучшие ракурсы.

Видео было опубликовано в сториз Инстаграм.

Ранее сообщалось, что Алена Омович позировала во время примерки вещей. На звезде можно заметить белую футболку и кожаные мини-шорты. Модель в какой-то момент разворачивается и демонстрирует идеальный вид сзади.

Напомним, украинская Кардашьян в тесном костюме повернулась самым сладким местом

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