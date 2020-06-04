Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова вирішила освіжити свій образ

Красуня вчора здивувала фанатів зміною кольору волосся, пише Politeka.net. Так, красуня опублікувала знімок, в якому постала з рожевим каре.

Красуня зробила макіяж з акцентом на очі. Співачка одягла блискучий топік, який підкреслив її принади.

Образ доповнили різні прикраси.

В такому вигляді красуня виступає на сцені і розважає шанувальників своїми піснями.

"Ностальгія за моїм трендам 2017 💕 я знову повертаю перуки 🦄 Це літо буде яскравим, обіцяю 😈🔥", - підписала знімок Ольга.

За 16 годин пост зібрав майже 400 тисяч лайків та багато коментарів.

"Неймовірно красива ❤️❤️❤️", "Побільше б таких людей як ти, і світ став би кращим🙌", "Вау🔥 ось це колір 🔥 Мальвіна 🌹", "Офігенна 🤩👍", "Нереальна...🔥😻", "Класна🔥", "Дуже красива ❤️😻🔥", "Вау!🔥🔥🔥🌹", "Втомилася себе соромитися😢", "Так личить цей колір👍", "Барбі❤️", - написали користувачі мережі.

Через деякий час Бузова опублікувала архівний кадр за травень 2017 року.

За годину пост зібрав понад 100 тисяч лайків та багато коментарів.

"Схожа на Івлєєву", "Я подумав, що це Настя Івлєєва😄", "Кааайф 🔥🔥🔥", "На Івлєєву схожа😻", "нуууууу,я б не сказав. Івлєєва краще виглядає", "Ось так вау 😯", "На трансу схожа", "Тов, яка гарна🤤🔥❤️", "Оля ти така класна❤️🔥", "Оооооуо, яка яскрава і пристрасна 🔥🔥🔥🔥", "Красуня😻", "Чудова😍", "О божеее", "Люблю тебе🔥😍", " 🧜🏼‍♀️ русалка", - написали користувачі мережі.

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