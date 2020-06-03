Відома українська співачка Соня Кей, племінниця легендарної співачки Софії Ротару, показала незвичайний спокусливий образ і розповіла про одяг

На фото Соня позує в блискучому гольфі і прозорій спідниці. Красуня доповнила образ косою, яка була у великій гумці. Кей підняла руки і дивилася в камеру, щоб фото вийшло дуже спекотним. Так і хочеться написати: "Тільки для сміливих". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Yайважливіша деталь в одязі - це жінка, яка її носить", - написала Соня.

Фанати поставили понад 500 лайків і написали кілька коментарів:

"Красуня", "Люблю", "Вогонь".

Раніше ми повідомляли, що 29-річна українська співачка Соня Кей, яка пішла по стопах своєї зіркової тітки Софії Ротару, похвалилася стрункою фігурою.

Починаюча зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram бекстейдж - знімок. Дівчина показала те, що відбувалося за кадром її майбутньої фотосесії.

Повідомлялося, що 29-річна співачка Sonya Kay, племінниця української легенди естради Софії Ротару, збентежила зухвалим образом.

Дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому постала в чорному топі з блискучого латексу з яскраво-оранжевим ременями на плечах. Варто відзначити, "тісний" матеріал обтягнув кожен вигин зони декольте, змусивши шанувальників віддаватися бурхливих фантазій.

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