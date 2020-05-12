29-летняя украинская певица Соня Кей, которая пошла по стопам своей тети, поп-легенды Софии Ротару, потрясла откровенным фото
Как передает Politeka.net, начинающая артистка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма соблазнительном виде.
Соня обтянула стройное тело в белый наряд с прозрачными вставками на спине и рукавах, расположившись лежа. При этом звезда пленительно выгнулась, выпятив упругий бюст, томно задрала голову и кинула игривый взгляд в камеру - "Тетя видела этот разврат?" Руки Соня театрально вскинула вверх.
Девушка распустила длинные волосы, которые слегка присобрала гелем так, что они выглядят будто влажные, и нанесла яркий макияж в розовых тонах.
"Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь", - подписала снимок певица.
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Поклонники кинулись обсуждать пост Сони, засыпав ее комплиментами.
"Яка красуня😍"
"Именно так. Наши мысли это наша жизнь"
"Я думаю все вийде!"
Ранее мы сообщали, Соня Кей удивила необычным ракурсом и весенним образом на опубликованном в Инстаграм фото. Она предстала в черном платье с оборками, с оголенными зоной декольте и плечами.
Ради эффектного кадра звезда улеглась на цветы, страстно задрав голову вверх и закрыв глаза, будто бы от наслаждения - "что за ракурс!" Одной рукой Соня коснулась щеки, а другой груди. Распущенные волосы девушка откинула назад, дабы они не закрывали собой самое пикантное.
"Сонечка, ты всегда красивая и веселая будь всегда такой, ты молодец, ты умница, твои песни просто бомба прям взрыв 💥💥💥💥"; "вау красуня😍"; "Девушка-Весна!🌞🌿", - писали в комментариях.
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