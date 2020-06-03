Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе, забувши про білизну

На фото красуня позувала в спідниці і блузці. Нікітюк вирішила цього разу обійтися без бюстгальтера, показуючи свої пишноти, без збентеження. Леся сиділа на дивані і розсунула ноги, що при коротенькій спідниці робити небезпечно, тому поклала руки туди, щоб нічого не засвітити. Зірка дивилася в камеру і показувала свій свіжий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитоссти.

"16/8. Коротко. Я перейшла на режим 14/10... На ринку з'явилася черешня. Інтервальне голодування", - написала співачка.

Фанати поставили майже 60 тисяч лайків за півгодини і написали кілька коментарів:

"А полуницю чому не їсте?", "Хто створив тебе таку?", "Леся, а довго ви на інтервальному голодуванні?", "Сильний знімок", "Тигриця", "Воу, легше", "Красуня по-українськи", "Я перша", "Леся, воно що дає це інтервальне голодування. Які плюси. Цікавить саме твої думки".

Раніше ми повідомляли, що 32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк приголомшила мега відвертим образом.

Відома блондинка позувала на розстеленому ліжку в спокусливій позі. Дівчина ефектно сіла на коліна, трохи розставивши ноги і впершись на руки спереду. При цьому, чого тільки варто її вбрання.

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