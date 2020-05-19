Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Инстаграм стильный кадр из отдыха на море

Так, как известно, сейчас звезда находится на карантине и постоянно делится фото, сделанными в отпуске до самоизоляции. Поэтому сегодня она решила показать летний образ, немало впечатливший фанатов. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На снимке девушка была в стильном белом купальнике с завязками по бокам, аккуратно оголяющем пикатные участки тела звезды. Сама она позировала боком к объективу и с солнцезащитными черными очками.

В подписи она отметила, что "Когда???" - с намеком, когда закончится карантин и она сможет вернуться к активным путешествиям.

«Орёл и Решка?», «Ещё не скоро ! 😀», «Як я сумую за Бердянськом», «Леська ты круче чем Джоли», «Леся, какой у вас рост?», «Леся ! Ты крутая!!!🔥🔥🔥🔥🔥💋🌈🌈🌈 Так держать!», «Чорне море ?», «А коли це всі ж кордоны закриті???🙉», «Вот же она принцеса ангел мой неземной ты не представляешь какая же ты восхитительно потрясающая леди мечта», «Джаред Лето сдохнет, когда увидит это фото 🔥🔥🔥💣💣💣💣».

До этого Леся показала, позировала в коротком белом топе и ярких зеленых спортивных штанах с аккуратной нашивкой. Девушка позировала рядом с цветущими деревьями, которые стали идеальной декорацией для эффектных весенних кадров. Судя по всему, карантин не повлиял на фигуру звезды, ведь выглядела артистка достаточно свежо и очень стройно.

"Цвіту і пахну", - лаконично подписала новые фото Никитюк.

Поклонники тут же отреагировали: «А без маски чому?😀», «Це вам не Київський дим,це Хмельницьке чисте повітря.😍», «Красиивая😍😍😍», «Так-так, нарушаем карантин? «, «пчёлы не покусали 😂???», «Леся, вы всегда радуете своим позитивом, юмором и конечно же красотой!!!💖💖💖», «Ты очень красивая😍✨❤️».

Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк скопировала образ Ани Лорак и превзошла певицу.

Также Politeka писала, что Никитюк в позе горячей кошечки бесстыдно посветила грудью.