Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Инстаграм яркие фото, сделанные на природе

Несмотря на то, что звезда находится на карантине, девушка старается активно вести профиль в Инстаграм и пополнять тот кадрами. В этот раз Леся похвасталась фигурой в спортивном костюме телесного оттенка и поразила видом на фоне цветущих полей. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Так, в этот раз Никитюк предстала в одном из своих самых жарких комплектов – в телесного цвета спортивном костюме. На ней – коротенький топ и короткие шорты-велосипедки в тон. Она надела белоснежную куртку с модным элементом – бахромой на спине

"Журнал "СельхозмоПолитен" 2020. Травневий випуск", - шуточно написала Никитюк под новым постом.

Вот что ответили фанаты:

«А *опка хароша хароша👌😂😻😻😻», «Ой цвіте ріпак....», «Кошечка😻», «Почти одни боты», «Красотка💙💙💟», «Красуня👍💐», «І полетіла орлиця!», «Какая красотка, дух захватывает», «Леся, выглядишь очень круто».

До этого Леся решила показать летний образ, немало впечатливший фанатов.

Наснимке девушка была в стильном белом купальнике с завязками по бокам, аккуратно оголяющем пикатные участки тела звезды. Сама она позировала боком к объективу и с солнцезащитными черными очками.

В подписи она отметила, что "Когда???" - с намеком, когда закончится карантин и она сможет вернуться к активным путешествиям.

«Орёл и Решка?», «Ещё не скоро ! 😀», «Як я сумую за Бердянськом», «Леська ты круче чем Джоли», «Леся, какой у вас рост?», «Леся ! Ты крутая!!!🔥🔥🔥🔥🔥💋🌈🌈🌈 Так держать!», «Чорне море ?», «А коли це всі ж кордоны закриті???🙉», «Вот же она принцеса ангел мой неземной ты не представляешь какая же ты восхитительно потрясающая леди мечта», «Джаред Лето сдохнет, когда увидит это фото 🔥🔥🔥💣💣💣💣».

Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк скопировала образ Ани Лорак и превзошла певицу.

Также Politeka писала, что Никитюк в позе горячей кошечки бесстыдно посветила грудью.