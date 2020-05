Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Инстаграм разницу до и после пластики

В этот раз звезда решила показать, как изменилось ее лицо после "пластических" операций на носе и губах. Девушка решила обсудить важную и волнующую тему с поклонниками. Как известно, некоторые фолловеры ранее обвиняли Лесю в использовании пластики, однако девушке удалось с легкостью это опровергнуть. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Так, Леся представила фото с обработкой и до нее, продемонстрировав тем самым разницу. Многие отреагировали слишком бурно, обсуждая тему пластики:

«#пластикаЛица Что бы вы хотели поменять на лице? Нос, губы, скулы?? И давайте по-честному, кто из вас что-то себе колол?? Если у меня есть в подписках косметологи, напишите какие процедуры чаще всего делают девушки😉 My look of the day #samaшила 🥥🥥🥥», - написала Никитюк.

Вот что ответили фанаты:

«Лесюнь а что за программа ?», «Квітка і без пластики квітка🏵», «Зліва гарніше 😍 природня краса», «Лесюня, естественная ты сексапильней!!!!», «... хотела бы поменять на лицах некоторых, хорошую мину при плохой погоде))) 😂😂😂 воспоминания нахлынули, так сказать)», «Ничего не нужно менять, а то будешь второй Лорак😉👌», «Хочу нос. Один раз колола ботокс, но мне он не зашел😂», «На второй картинке как Барби 😂😂как множество сейчас девушек ,а на первой видно душу что не может не располагать к человеку».

До этого артистка взбудоражила сеть новыми стильными фото. На своей странице в социальной сети Инстаграм она представила пикантные кадры, на которых сидит за столом в черном мини-платье интересного кроя — с одним рукавом. Дополнила эффектный «лук» Никитюк черными прозрачными колготками, черной сумочкой и ярким макияжем.

"Я скучаю за перелетами! Мне осталось посетить всего лишь несколько стран и островов!!

❎Бразилия ❎Аргентина ❎Парагвай ❎Уругвай ❎Чили ❎Мексика ❎Аляска ❎Исландия

И ещё где меня не было??? Напомните в комментариях", - отметила артистка.

Поклонники не смогли пройти мимо и написали множество комментариев в адрес звезды, некоторые поторопили звезду "домой". Не удержалась от "лайка" и Светлана Лобода.

