32-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась подтянутой фигурой

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала результат трехнедельной работы над своим телом. В погоне за идеальной фигурой Леся заинтересовалась интервальным голоданием - это схема питания, при которой есть разрешено лишь в определенное время. Например, только 4 часа или 8 часов в сутки.

Леся позирует в лифте, снимая себя на телефон. Красотка обтянула фигуру в топ и велосипедки телесного цвета, накинув сверху клетчатую легкую курточку. На лице у телеведущей черная защитная маска и темные очки.

Невозможно не заметить шикарную талию знаменитости, которой позавидовали бы многие. Кроме того, пользователей взбудоражила пикантная деталь на фото: эластичная ткань топа подчеркнула каждый соблазнительный изгиб и "бугорок".

"#новинизротовоїпорожнини 😷 1. 3й неделю интервального голодания - результат на лицо😁, я бы сказала на живот😈 2. Сегодня в 13.00 встречаемся в прямом эфире, поговорим на «бабьи темы», а именно: Правильный уход за волосами со специалистом @kerastase_official! 3. И не надо писать мне о разбитом телефоне😆Телочки жду😘", - подписала снимок Никитюк.

Поклонники кинулись обсуждать пост телеведущей - конечно же, проигнорировав ее просьбу не упоминать разбитый "айфон", на которой она себя снимала.

"Як телефона побила?😂😂❤️"

"Боже, яка ци*я!😻👌🌺"

"А Лесюня-то огнище!👍"

"Ну прям багіня 😍🔥😂"

"Леся Ивановна, это что за се*с, вы что, постеснялась бы 🔥"

"Как ты умудрилась телефон разбить мне интересно"

"человек без лица, ты кто? 🧟‍♂️"

"Леся совсем худенькой стала"

Ранее мы сообщали, Лесю зацепила тема пластических операций: в частности, некоторые заподозрили звезду в том, что она что-то корректировала в своей внешности. Никитюк выставила показательное фото: оригинал и обработанное в графическом редакторе.

"Что бы вы хотели поменять на лице? Нос, губы, скулы?? И давайте по-честному, кто из вас что-то себе колол?? Если у меня есть в подписках косметологи, напишите какие процедуры чаще всего делают девушки😉", - спросила в подписи Леся.

Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк скопировала образ Ани Лорак и превзошла певицу.

Также Politeka писала, что Никитюк в позе горячей кошечки бесстыдно посветила грудью.