Звезда сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу выставила очередное фото с малышкой дочерью
Актриса находилась в кресле, когда маленькая дочь, Элиза, любовалась мамой, передает Politeka.net.
Актриса позировала в длинном платье розового оттенка. Вероятно под нарядом не было нижнего белья, о чем говорит крой платья: большой вырез на спине, который продолжается по бокам показал обнаженное тело.
Нур завершила образ голубыми бусами, золотыми серьгами и браслетом. Артистка забрала волосы в хвост, чтобы не мешали.
Красотка закинула ногу на кресло и улыбнулась. По всей видимости, на лице артистки нет ни грамма макияжа.
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Тем временем маленькая Элиза держала руку матери в своей и любовалась ее маникюром.
"Я отдыхаю в твоем дыхании", - подписала снимок звезда "Великолепного века".
За час пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети не только писали комплименты обеим красоткам, но и признавались в любви.
"Какая красавица", - написал один из фанатов.
Стоит отметить, что сейчас на страницу Нур подписаны 1,5 миллионов человек.
Напомним, Нур Феттахоглу решила показать в своем Инстаграм, как пробуждается по утрам.
Так, актриса обнародовала фото, сделанное в постели.
При этом артистка в пижаме приняла довольно пикантную позу в кровати.
Ранее сообщалось, что Нур Феттахоглу порадовала снимком, где счастливо смеется вместе со своей дочерью.
Актриса позировала в подвесном кресле, а девочка сидела у нее на коленях. Обе выглядят очень расслабленными и веселыми.
В подписи звезда называет дочь своим светом и призналась, что не может отвести от нее взгляда.
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