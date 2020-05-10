Известная актриса Нур Феттахоглу, звезда "Великолепного века", показала дочку и поздравила женщин с праздником

На фото Нур позирует в красном платье без белья. На голове у звезды была соломенная шляпа, а образ дополнила красавица украшениями на шее и своей улыбкой. Рядом с ней стояла девочка, тоже в соломенной шляпке. На кадрах легко заметить, как похожи мать и дочь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали множество восторженных комментариев, хваля семейное фото.

Ранее мы сообщали, что звезда сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу взбудоражила фанатов новым снимком, сделанным в постели.

39-летняя турецко-немецкая актриса решила показать, как пробуждается по утрам.

Так, на своей странице в Инстаграм, она обнародовала свежее фото, сделанное в постели.

Артистка в пижаме приняла довольно пикантную позу в кровати, при этом прикрыв интимную часть тела ноутбуком и книгой.

Сообщалось, что турецкая актриса Нур Феттахоглу, которая прославилась благодаря съемкам в сериале «Великолепный век», поделилась черно-белым снимком.

На снимке 39-летняя Феттахоглу стоит в спортивном обтягивающем комбинезоне возле окна. Женщина подняла вверх руки, показав свою стройную фигуру во всей красе. Судя по всему, актриса находится дома на карантине и решила заняться спортом.

Напомним, звезда «Великолепного века» поразила ангельским образом в откровенном платье

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