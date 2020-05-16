39-летняя турецкая актриса Нур Феттахоглу, которая запомнилась зрителям в роли Махидевран-султан в сериале «Великолепный век», души не чает в своей дочери

На страничке в Instagram она постоянно делится снимками с самым дорогим в мире человеком – четырехлетней Элисой Гюзин, передает Politeka.net.

На снимках с малышкой Нур выглядит по-настоящему счастливой и умиротворенной, а публикации с такими фотографиями набирают десятки тысяч лайков от восторженных поклонников.

Не стал исключением и новый кадр мамы и дочери, которым актриса поделилась пару часов назад. На снимке Нур и Элиса лежат на кровати, и мама делает селфи. При этом девочка выглядит комично настороженной, а Нур улыбается.

Сложно не заметить, как малышка похожа на свою звездную родственницу: те же губы, такая же мимика, просто абсолютное сходство. Забавно выглядит тот момент, что крошка спрятала одну руку маме под кофту.

Снимок собрал свыше 30 тысяч лайков. Всего же на страничку Нур подписаны полтора миллиона поклонников таланта турчанки.

Актриса родила дочь во втором браке. Ее избранником и отцом ребенка стал бизнесмен Левент Везирголу. Пара сыграла свадьбу 30 октября 2013 года, а уже в начале 2015-го супруги объявили о разводе, хотя сообщили, что остаются добрыми друзьями. Однако уже в мае 2015 года Нур вернулась к мужу. Вторая попытка отношений оказалась успешней, и 11 февраля 2016 года у четы родилась дочь Элиса Гюзин.

Девочка стала тем звеном, которая спасла и скрепила семью. Похоже, что сейчас ее мать обрела свое настоящее женское и семейное счастье.

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