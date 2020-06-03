Відома модель Памела Андерсон показала незвичайний образ, здивував зухвалістю

На фото красуня показала себе з червоними волоссям, доповнивши образ яскравим макіяжем. Памела була у панчохах і чорному боді, ставши на карачки на барній стійці. Поруч можна побачити пивний келих, в якому лежали гроші. Фотографія вийшла дуже соковитою і спокусливою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Сплеск червоного, супер", "Люблю", "Спекотніше, ніж у пеклі", "Дуже жарко, Памела", "О, Боже мій", "Чудовий вид", "Боже мій, перехоплює подих", "найгарячіша жінка", "Заслужила чайові".

Повідомлялося, що відома модель, актриса, телеведуча Памела Андерсон опублікувала гаряче фото.

На знімку, розміщеному в сториз Instagram, знаменитість стала спиною до фотографа.

Модель була абсолютно голою, попереду Памела прикривалася лише рушником. Видно, що красуня обняла себе рукою, щоб утримати тканину на тілі.

Повідомлялося, чтчо відома американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок.

На своїй сторінці в Instagram, актриса регулярно ділиться зі своїми шанувальниками знімками часів її бурхливої молодості, і цей раз не став винятком.

"Я отримую задоволення від моїх перетворень ... мало хто знає, скільки жінок в мені", - повідомила вона в підписі до світлини.

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