Известная модель Памела Андерсон показала необычный образ, удивил дерзостью

На фото красавица показала себя с красными волосами, дополнив образ ярким макияжем. Памела была в чулках и черном боди, став на четвереньки на барной стойке. Рядом можно увидеть пивной бокал, в котором лежали деньги. Фотография вышла очень сочной и соблазнительной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили больше 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Всплеск красного, супер", "Люблю это", "Жарче, чем в аду", "Очень жарко, Памела", "О, Боже мой", "Отличный вид", "Боже мой, перехватывает дыхание", "Самая горячая женщина", "Заслужила чаевые"

Сообщалось, что известная модель, актриса, телеведущая Памела Андерсон опубликовала горячее фото.

На снимке, размещенном в сториз Инстаграм, знаменитость предстала спиной к фотографу.

Модель была абсолютно обнаженной, впереди Памела прикрывалась лишь полотенцем. Видно, что красотка обняла себя рукой, чтобы удержать ткань на теле.

Сообщалось, чтчо известная американская актриса Памела Андерсон показала откровенный снимок.

На своей страничке в Instagram, актриса регулярно делится со своими поклонниками снимками времен ее бурной молодости, и этот раз не стал исключением.

"Я получаю удовольствие от моих преобразований ... мало кто знает, сколько женщин во мне", - сообщила она в подписи к снимку.

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