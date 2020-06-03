Українська актриса і телеведуча Ольга Сумська, прославилася завдяки ролі Роксолани, захопила ідеальною фігурою в чорному бікіні

Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram актриса показала добірку кадрів з теплого відпочинку з колегами і захопила фанатів досить стрункою і витонченою фігурою. В акуратному чорному бікіні Ольга виглядала просто приголомшливо, передає Politeka.net.

На підбірці архівних кадрів щаслива зірка позувала разом з близькими: Русланою Писанкою, Володимиром Горянським, Віталієм Борисюком і Адою Роговцевою.

«Згадаймо світлі, мирні часи ... Міжнародний кінофестиваль «алые паруса» # алыепаруса, рідний Артек, липень 2001 року🌞🌊! Українська делегація в повному складі у Чорного моря! Вміємо відпочивати! 🤩 Руслана Писанка, Володимир Горянський, Віталій Борисюк, Раїса Недашківська, Антоніна Паперна, Ада Роговцева, Іван Гаврилюк, Ольга Сумська! ❤️ # артек 🌤🌊», - підписала Кадр Ольга.

Шанувальники захопилися струнким тілом артистки:

«Дуже круто👍👍😀😀», «Олю ві як дюймовочка.Так тримати.Браво👍🌺», «😂😂😂ой не можу,такі класні всі👍👍», «Молодці, добре відпочиваєте, по-нашому», «Круті фотки 🔥Неймовірно живі і радісні🤗», «Яка ви красива😍», «Які всі чудові😍❤️Вау!!! Як класно!», «Які Ви класні 😂🎉», «Такі всі милі, а який був відпочинок, уххх...».

Раніше ми писали, українська актриса Ольга Сумська похвалилася спокусливими фото прямо в ліжку.

Як видно, Сумська позує в ліжку в шовковому пеньюарі ніжного відтінку з мереживними вставками. Волосся розпущене, спадають хвилями. Макіяж зроблений з акцентом на очі, губи підведені помадою.

«Люблю гарні домашні комплекти з шовку... У мене є кілька прекрасних піжам і халатів, але одягаю в будинку спортивний костюм, а в цих комплектах знімаюся в кіно…😜 Наскільки часто ми надягаємо цю красу, щоб чоловік зробив нам комплімент? Звичайно, я б носила їх кожен день, але біля плити з борщем не до гламуру… Але душа просить чогось романтичного», - підписала фото актриса.

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