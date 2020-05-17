Украинская актриса Ольга Сумская показала, как готовится к празднику

Знаменитость поделилась новыми фотографиями на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

Ольга Сумская поделилась, что как собирается отмечать День вышиванки. По словам актрисы, она часто ходит в национальной украинской одежде даже вне праздников, поддерживая украинские традиции. Она старается не забывать о корнях даже во время эпидемии.

"Готовимся ко дню вышиванки вместе! 💛💙Я давно уже воспринимаю вышиванку, как повседневную одежду, в котором чувствую себя уверенно и ярко! Так одевались наши прабабушки, сами выращивали лен, коноплю и делали уникальную ткань собственноручно. Даже на карантине я не удержалась и заказала у отечественных мастеров несколько новых платьев! А на праздник #вишиванкаday будет очень интересная съемка вместе с любимой @yu_magdych ❤️! Дождитесь!🤩", - написала Ольга Сумская.

Звезда похвасталась своим новым нарядом: нежно-оранжевую вышиванку с желтыми и фиолетовыми узорами на воротнике. На снимках Сумская показала лицо крупным планом.

Пользователи социальной сети оставили много восторженных комментариев:

"Режим ожидания включен! 😍 Каждое платье - произведение искусства ❤️ Вам очень идет!"; "Красавица"; "Очень красивая!!!Восхищаюсь!!!❤️"; "Вам вышиванки особенно идут! Наша Роксолана😍🔥❤️"; "Эталон украинской красавицы"; "Оля, верни себе брови столетней давности, в этом магия твоя".

Напомним, Ольга Сумская решила тряхнуть стариной и засветила грудь без лифчика.

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