Украинская актриса Ольга Сумская показала, как готовится к празднику
Знаменитость поделилась новыми фотографиями на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.
Ольга Сумская поделилась, что как собирается отмечать День вышиванки. По словам актрисы, она часто ходит в национальной украинской одежде даже вне праздников, поддерживая украинские традиции. Она старается не забывать о корнях даже во время эпидемии.
"Готовимся ко дню вышиванки вместе! 💛💙Я давно уже воспринимаю вышиванку, как повседневную одежду, в котором чувствую себя уверенно и ярко! Так одевались наши прабабушки, сами выращивали лен, коноплю и делали уникальную ткань собственноручно. Даже на карантине я не удержалась и заказала у отечественных мастеров несколько новых платьев! А на праздник #вишиванкаday будет очень интересная съемка вместе с любимой @yu_magdych ❤️! Дождитесь!🤩", - написала Ольга Сумская.
Конопатая Кравец из "Квартал 95" удивила внешностью в обычной жизни, домашние кадры: "Маме нужно..."
Хюррем из "Великолепного века" поразила видом в реальной жизни, звезду не узнать: "Как в американских фильмах"
Интимный секрет Кейт Миддлтон раскрыт, у Елизаветы II об этом знают: "Она не имеет права..."
В Пенсионном фонде сделали срочное заявление, что надо знать украинцам: "Выплаты за май..."
Звезда похвасталась своим новым нарядом: нежно-оранжевую вышиванку с желтыми и фиолетовыми узорами на воротнике. На снимках Сумская показала лицо крупным планом.
Пользователи социальной сети оставили много восторженных комментариев:
"Режим ожидания включен! 😍 Каждое платье - произведение искусства ❤️ Вам очень идет!"; "Красавица"; "Очень красивая!!!Восхищаюсь!!!❤️"; "Вам вышиванки особенно идут! Наша Роксолана😍🔥❤️"; "Эталон украинской красавицы"; "Оля, верни себе брови столетней давности, в этом магия твоя".
Напомним, Ольга Сумская решила тряхнуть стариной и засветила грудь без лифчика.
А еще Politeka писала, что Сумская ошарашила снимком голого заросшего мужа, кадры облетели сеть.
Также Politeka сообщала, что Ольга Сумская показала взрослых дочерей, поразив редкими кадрами.