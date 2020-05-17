Культовая украинская актриса Ольга Сумская показала свою семью в полном составе

Архивные снимки звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм в честь дня семьи, который праздновали 15 мая, передает Politeka.net. Сумская поделилась серией снимков, на которых она была изображена со своим мужем Виталием Борисюком и дочками Антониной и Лизой. Как известно, Антонина Паперная – это дочка Сумской от первого брака.

«С днем СЕМЬИ! Сейчас больше всего хочется собраться вместе большой семьей! Желаю вам, друзья, ценить хорошие отношения, не ссориться по мелочам и поддерживать друг друга! Это важно в такое нелегкое время!

«Семья это главное в жизни», «Борисюки и Сумская, Паперная, Вы пример семейного счастья .Все вместе не надолго, но вместе», «У вас очень красивые родные», «Какая прекрасная семейная фотосессия! Любви и взаимопонимания! Открытости и доброты!», «Это просто кайф», «Ах, как на вас смотреть приятно!», «Красивые родители, красивые дети», «Ольга, ваши девочки очаровательны, как и вы))) есть с кого брать пример!), А младшая на мужа так похожа!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 53-летняя Ольга Сумская опубликовала свое фото в стиле пинап. Красотка выглядела превосходно, несмотря на возраст.

Напомним, что Ольга Сумская показала взрослых дочерей, поразив редкими кадрами: "Как три сестренки".

А еще Politeka писала, что Сумская ошарашила снимком голого заросшего мужа, кадры облетели сеть: «О боже, кто это!».

Также Politeka сообщала, что дочери Сумской от разных мужей ошеломили видом рядом с помолодевшей мамой.