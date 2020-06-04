Відома модель Памела Андерсон показала соковиту фотосесію без зайвих прикрас

На кадрах Памела сидить в нижній білизні на стільці, який розгорнуто спинкою до камери. Красуня була на підборах, а образ доповнила розпущеним волоссям. Андерсон на камеру ворушила спокусливо головою, а руки склала між ніг. Кадри вийшли максимально спекотними і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися відео більше 20 тисяч разів і написали безліч коментарів:

"Ми любимо тебе, Памела, ігноруй тролів", "найгірша вічність і Єва", "Запалюєте мій світ", "Ні Памела, не сьогодні", "Привіт красуня", "Ух, як ідеально".

Раніше ми повідомляли, що відома модель, актриса, телеведуча Памела Андерсон опублікувала гаряче фото.

На знімку, розміщеному в сториз Instagram, знаменитість стала спиною до фотографа.

Модель була абсолютно голою, попереду Памела прикривалася лише рушником. Видно, що красуня обняла себе рукою, щоб утримати тканина на тілі.

Повідомлялося, що відома модель Памела Андерсон показала гарячу фотосесію.

На кадрах Памела позує в пеньюарі і великих чоботях. Спочатку Андерсон стоїть біля байка поки її знімають, а через деякий час лягла на нього, щоб фотографії вийшли максимально гарячими. Все відбувалося на вулиці і кадри вийшли екстремально спокусливими.

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