Известная модель Памела Андерсон показала сочную фотосессию без лишних украшений

На кадрах Памела сидит в нижнем белье на стуле, который развернут спинкой к камере. Красотка была на каблуках, а образ дополнила распущенными волосами. Андерсон на камеру шевелила соблазнительно головой, а руки сложила между ног. Кадры получились максимально жаркими и соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели видео более 20 тысяч раз и написали множество комментариев:

"Мы любим тебя, Памела, игнорируй троллей", "Самая плохая вечность и Ева", "Зажигаете мой мир", "Нет Памела, не сегодня", "Привет красавица", "Ух, как идеально".

Ранее мы сообщали, что известная модель, актриса, телеведущая Памела Андерсон опубликовала горячее фото.

На снимке, размещенном в сториз Инстаграм, знаменитость предстала спиной к фотографу.

Модель была абсолютно обнаженной, впереди Памела прикрывалась лишь полотенцем. Видно, что красотка обняла себя рукой, чтобы удержать ткань на теле.

Сообщалось, что известная модель Памела Андерсон показала горячую фотосессию.

На кадрах Памела позирует в пеньюаре и больших сапогах. Сначала Андерсон стоит возле байка пока ее снимают, а через некоторое время легла на него, чтобы фотографии получились максимально горячими. Все происходило на улице и кадры вышли экстремально соблазнительными.

Напомним, томная Памела Андерсон спустила рубашку, показав настоящее удовольствие

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