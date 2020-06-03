Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко блиснула бездоганними формами без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Краще кави тільки кава», коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що знімок є архівним. Він був зроблений ще в 2018 році, однак Кумейко вирішила поділитися ним зі своїми читачами.
На знімку зірка позує при вході на кухню абсолютно без білизни, застигнувши в пікантній позі: закинувши руку вгору і підігнувши ногу. Проте її прихильники не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира.
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Як повідомлялося раніше, колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко показала запальний танець на кухні.
Співачка, яка тепер виступає під псевдонімом DJ Nana, любить танцювати і часто влаштовує танці в самих різних місцях. На цей раз Анастасія Кумейко вирішила продемонструвати кілька відвертих рухів на кухні. Вона спокусливо притискається до холодильника і згинається перед ним, випнувши п'яту точку, а потім на ходу трясе своїм бюстом.
Окремо варто відзначити зовнішній вигляд артистки. Для відео вона вбралася по-домашньому: чорний халат і обруч для волосся у вигляді вушок Міні-Маус. Під очима в неї можна помітити косметичні патчі.
Користувачі соціальної мережі оцінили танці Анастасії Кумейко і залишили багато коментарів.
Нагадаємо, экс-Бюст в прозорій білизні показала, як потрібно зводити з розуму.
А ще Politeka писала, що екс-Nikita занудьгувала по відпочинку і пустилася у всі тяжкі з подругою.
Також Politeka повідомляла, що фігуриста екс-Nikita ледве втримала форми в крихітному мереживі.