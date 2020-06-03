Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко блиснула бездоганними формами без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Краще кави тільки кава», коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що знімок є архівним. Він був зроблений ще в 2018 році, однак Кумейко вирішила поділитися ним зі своїми читачами.

На знімку зірка позує при вході на кухню абсолютно без білизни, застигнувши в пікантній позі: закинувши руку вгору і підігнувши ногу. Проте її прихильники не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира.

Як повідомлялося раніше, колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко показала запальний танець на кухні.

Співачка, яка тепер виступає під псевдонімом DJ Nana, любить танцювати і часто влаштовує танці в самих різних місцях. На цей раз Анастасія Кумейко вирішила продемонструвати кілька відвертих рухів на кухні. Вона спокусливо притискається до холодильника і згинається перед ним, випнувши п'яту точку, а потім на ходу трясе своїм бюстом.

Окремо варто відзначити зовнішній вигляд артистки. Для відео вона вбралася по-домашньому: чорний халат і обруч для волосся у вигляді вушок Міні-Маус. Під очима в неї можна помітити косметичні патчі.

Користувачі соціальної мережі оцінили танці Анастасії Кумейко і залишили багато коментарів.

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