Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала соблазнительный образ

На фото красотка сидела на деревянных ступеньках, надев черное полупрозрачное белье. Анастасия дополнила образ пышной укладкой волос и соблазнительно смотрела в объектив камеры. Для фото Кумейко выгнулась, чтобы кадр получился максимально сочным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под публикацией. Все из-за того, что Кумейко выбросила снимок в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Лучше Астафьевой".

Ранее мы сообщали, что Анастасия Кумейко сверкнула безупречной фигурой в кружевном белье.

«Я просто буду твоим воздухом, чтобы ты им дышал», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кумейко позирует в кружевном белье, демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Сообщалось, что известная украинская певица Анастасия Кумейко предстала в соблазнительном образе.

В этот раз певица предстала обнаженной, прикрыв прелести блестящей сетчатой тканью.

Верх держался на тонкой лямке за шеей. Нижние лямки артистка сжала в руке. Топ едва прикрывал самое интимное.

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