Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко сверкнула безупречной фигурой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Знакомьтесь. Моя Катерина Путиенко», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кумейко позирует вместе с подругой на пляже, элегантно застыв на камеру. При этом певица рассказала, что ее подруга запустила свою собственную линию одежды.

Однако, несмотря на горячий, снимок, поклонники Кумейко остались без права что-либо сказать, ведь снимок звезда выбросила у себя в Сторис.

До этого сообщалось, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко сверкнула безупречной фигурой в кружевном белье.

«Я просто буду твоим воздухом, чтобы ты им дышал», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кумейко позирует в кружевном белье, демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Хороша, чертовка», «Красивой бабы много не бывает!», «бомба», «ты солнышко, которое согревает душу», «вау, не могу налюбоваться», - пишут они.

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