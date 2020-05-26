Бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко сверкнула безупречной фигурой в кружевном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я просто буду твоим воздухом, чтобы ты им дышал», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кумейко позирует в кружевном белье, демонстрируя безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Хороша, чертовка», «Красивой бабы много не бывает!», «бомба», «ты солнышко, которое согревает душу», «вау, не могу налюбоваться», - пишут они.

До этого мы писали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала, как была сделана одна из самых соблазнительных фотографий.

На кадрах можно увидеть Кумейко, которая пыталась встать на руки под пальмой. Но одной ей ничего не удавалось, поэтому на помощь пришла блондинка-подруга, которая взяла за ногу Настю и приложила ее к стволу пальмы. Певице пришлось изначально раздвинуть ноги в воздушном шпагате, чтобы все вышло. В итоге фотография получилась очень интересной, но для этого пришлось постараться.

"Хьюстон. С днем рождения, моя дорогая. С тобой любая проблемка, не проблемка", - подписала кадры Настя, поздравляя с праздником подругу-красавицу.

Напомним, экс-Nikita рассказала о сокровенном, засветив вкусные места во всей красе

А еще Politeka писала, что экс-Nikita впечатлила роскошным телом в развратном белье

Также Politeka сообщала, что горячая экс- Nikita заточила свои «персики» в тесный корсет, ткань еле выдержала