Американська супермодель Ебігейл Речфорд похвалилася розкішним форами в одному мереживі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує в червоному мереживній білизні, лежачи на підлозі. В руках у Рэтчфорд лопатка, на якій шоколадна паста. При цьому зірка змінює пози, демонструючи найапетитніші ракурси.

Уточнимо, що кадри зірка опублікувала в Сторіс, тому її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, модель Ебігейл Речфорд, що прославилася завдяки своїй незвичайній зовнішності, знялася в новій фотосесії в мереживній білизні.

Молода модель любить влаштовувати рекламні зйомки для просування брендового білизни або купальників, дівчина щоразу виблискує на нових кадрах в різному образі. Не рідко Ебі приміряє дуже сміливі мережива, зовсім не приховують її фігуру. Свої достоїнства вона також не ховає, тому шанувальники моделі в соціальній мережі Instagram постійно обдаровують її компліментами.

В цей раз Ебі постала в роковому образі, примірявши червоне білизна з підв'язками. Дівчина доповнила спокусливий вигляд блискучим макіяжем і прийняла як можна більш вдалу позу, чим відразу ж привернула увагу до себе.

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