Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала жаркий образ у стола

На кадрах Омович позирует в прозрачных штанах с огромными вырезами, которые показывают все достоинства красавицы. Алена дополнила образ черным блестящим топом, который подчеркнул пышные формы. Звезда решила оставить волосы распущенными и задрала одну ногу, позируя у столика с зеркалом. Фото получилось максимально горячим и жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли похвалить Алену за фигуру или написать другие комментарии. Все из-за того, что Омович выбросила фото в сторис Инстаграм, но так и хочется написать: "Максимальное наслаждение".

Ранее мы сообщали, что украинская модель Алена Омович удивила формами в одном лишь кружеве.

В этот раз удивительно стройная модель взбудоражила видом в тонких розовых кружевах, которыми подчеркнула пышные формы. Девушка знает, как необычно выглядит ее фигура, поэтому не стесняется ее демонстрировать. В этот раз она вызвала бурную реакцию в сети, поскольку не постеснялась предстать в белье перед открытым балконом.

Сообщалось, что известная украинская модель Алена Омович показала смелый образ, который ничего не скрыл.

На фото Омович позирует в белом бикини, которое почти ничего не прикрыло. Узенькие полоски закрыли только самое сокровенное и подчеркнули пышные формы красавицы. Алена сидела на кровати и соблазнительно смотрела на камеру. Фотография получилась очень жаркой и интересной.

Напомним, украинская Кардашьян без белья доказала, что она горячее любого кофе

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