Зірка студії «Квартал 95» Юрій Ткач показав шанувальникам підрослу дочку під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ну як можна такому відмовити?», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах його дочка Ліза визирає з-під столу, зробивши зворушливе особа. Дівчинка таким чином вирішила попросити у папи лимонаду. Це стало причиною бурхливих коментарів.

«Вау, вона так на вас схожий», «ну що за милашка», «красоточка, вся в батьків», «красуня!», «диво дивне», «боже, який маленький ангел», «яка гарна родина, і донечка красеня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, зірка студії «Квартал 95» Юрій Ткач поділився з шанувальниками гарною новиною.

у себе в Instagram він опублікував фото, яке підтверджує, що популярний серіал «Одного разу під Полтавою» виробництва студії «Квартал 95», знову знімають. Актор поділився фото, на якому тримає тарілку з підписом 10-11 сезон. Він розповів, що після карантину знімальна група нарешті змогла приступити до зйомок продовження серіалу.

«Ми стартонув))) Побажайте успіху))», - терміново Ткач звернувся до своїх шанувальників.

Нагадаємо, що Ткач із «Квартал 95» похвалився своєю «хаткою», фото облетіло мережа: «Крутіше навіть Зеленського».

Як повідомляла Politeka, задоволеного Юрія Ткача застукали з красунею з «Кварталу 95»: «Зовсім скоро ми…».

Також Politeka писала, що Юрій Ткач похвалився новим досягненням на карантині: "Такий потужний".