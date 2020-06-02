Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом курки з грибами

Як повідомляє Politeka, відповідний пост він розмістив у себе на Instagram.

«Сезон грибів розпочато! А сезон курки не закінчувався. Доповнимо ці два інгредієнти полентою , і у нас вийде круте блюдо «куряча фаристьера з полентою», - йдеться в повідомленні.

Для курки вам знадобиться:

Куряче філе – 1 шт;

Оливкова олія – для гриля;

Сіль і перець за смаком.

Для начинки знадобиться:

Шпинат – 50 гр;

Гриби білі – 30 гр;

Сир «Моцарела» - 30 гр;

Цибулю шалом – 15 гр;

Оливкова олія

Спершу потрібно налити оливкової олії на сковорідку, після чого додати туди цибулю шалот. туди Далі потрібно додати гриби. Через кілька хвилин туди необхідно додати шпинат, який спершу потрібно підготувати (обрізати хвостики), а також Моцарелу. Це все складаємо в контейнер, щоб начинка охолола.

Готуємо філе, роблячи на ньому глибокий надріз. Туди кладемо начинку, починаючи зі шпинату. Це все необхідно «закрити» за допомогою бамбукової палички. Далі її потрібно посолити і поперчити.

Після цього її потрібно відправити на гриль до появи хрусткої скоринки.

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