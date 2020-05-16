Известная украинская актриса Ксения Мишина показала соблазнительные формы под солнышком

На фото Мишина позирует в черном купальнике, лежа на пляже. Красавица дополнила образ очками, а волосы собрала в хвост. На втором кадре Ксения уже более крупным планом и показывает пятую точку на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На последнем кадре красавица вытянула руки и ноги к фотографу, улыбаясь на камеру. Благодаря этому можно оценить длинные ноги звезды.

"Когда рядом Лера Ольховская", - написала под фото Ксения.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Это что такое, в чем, а где карантин!!! Я тоже так хочу,как большая черепаха на песке!!", "Так держать Ксения!!!", "Богиня", "Надеюсь, галька уже достаточно теплая))) как же хочется быстрее на пляж)) Надеюсь в июле реализовать это желание) А Ксении - просто наслаждаться неожиданно полученной возможностью отдохнуть, не всегда реальной в плотном графике актрисы. Вы прелесть!", "Как следите за фигурой?", "Ксения ну вы просто супер".

Ранее мы сообщали, что победительница «Танців з зірками» Ксения Мишина насмешила видео со своими «пытками» перед холодильником.

На опубликованном в Инстаграм ролике Мишина предстает в роли жертвы «жестоких пыток». Актриса сидит на стуле перед холодильником со связанным руками и заклееным ртом. Под ее глазами заметны круги от размазавшейся туши, будто от слез, а сама знаменитость выглядит измученной.

Напомним, победительница "Танців з зірками" Мишина потрясла видом в одном пеньюаре

Также Politeka сообщала, что звезда "Крепостной" Ксения Мишина внезапно исчезла и заставила украинцев переживать

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