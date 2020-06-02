"Ну хоч щось приємне"

38-річна українська співачка Віра Брежнєва, дружина відомого артиста Валерія Меладзе, обеззброїла армію фанатів мега відвертим образом

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому рекламує власний бренд косметики.

Гаряча блондинка вирішила максимально привернути увагу до свого продукту, тому вбралася в маєчку тілесного кольору з глибоким декольте. Неможливо очей відвести від цих солодких "складочок" і округлостей, якими так щедро ділиться на фото Віра.

Співачка зухвало підвела підборіддя, тримаючи в руках улюблену помаду.

"Finally! Нарешті! Finalmente! 🎉 VERA Beauty тепер доступна в будь-якій країні Світу! Даруєте красу собі і своїм близьким. З любов'ю V. 🤍 Ps: на фото бестселер VERA - кремова губна помада My Soul 💄", - похвалилася Брежнєва в підписі.

Тисячі шанувальників віддячили Вірі "сердечками".

"Ну хоч щось приємне"

"❤️ І ви даруєте нам свою любов! 👏"

"Помада мрії😍"

"Просто шикарна 🔥🔥😍"

"2020 не такий вже й поганий😂🤍"

"Зараз випадуть"

"Милою дівчиною фото не зіпсуєш ❤️"

"Вкусняшка!❤️❤️"

Раніше ми повідомляли, Брежнєва здивувала пристрасним фото - не з чоловіком Валерієм Меладзе, а з невідомим красенем. В леопардовому платті Віра жарко сперлася на кавалера. Кадр красуня засвітила в "сторіз".

Також ми розповідали, Брежнєва показала в соцмережі, як виглядає вранці. У білій вільній футболці вона зручно вмостилася на дивані з чашкою чаю - ненафарбована і з хвостиком, але зате з коштовностями. Зірка прорекламувала доставку ювелірних прикрас.

Нагадаємо, томна Брежнєва в комбінезоні в облипку покрутила стегнами перед дзеркалом

А ще Politeka писала, що ефектна Брежнєва прикрила груди пір'ям, Меладзе можна позаздрити

Також Politeka повідомляла, що драма в сім'ї Брежнєвої, співачка зізналася, що відбувається з її дочками