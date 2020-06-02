38-річна українська співачка Віра Брежнєва, дружина відомого артиста Валерія Меладзе, обеззброїла армію фанатів мега відвертим образом
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому рекламує власний бренд косметики.
Гаряча блондинка вирішила максимально привернути увагу до свого продукту, тому вбралася в маєчку тілесного кольору з глибоким декольте. Неможливо очей відвести від цих солодких "складочок" і округлостей, якими так щедро ділиться на фото Віра.
Співачка зухвало підвела підборіддя, тримаючи в руках улюблену помаду.
"Finally! Нарешті! Finalmente! 🎉 VERA Beauty тепер доступна в будь-якій країні Світу! Даруєте красу собі і своїм близьким. З любов'ю V. 🤍 Ps: на фото бестселер VERA - кремова губна помада My Soul 💄", - похвалилася Брежнєва в підписі.
Несподівана заява Зеленського, новий курс валют і подвійні виплати – головне за ніч
Українцям повідомили про матеріальну допомогу і як її отримати: "Потрібно встигнути до..."
Корольова вразила красою у своє свято, Галкін і Лоліта не стрималися: "Світи завжди..."
Літо скасовується, погода з перших днів червня вдарить по українцях: з'явився точний прогноз
Тисячі шанувальників віддячили Вірі "сердечками".
"Ну хоч щось приємне"
"❤️ І ви даруєте нам свою любов! 👏"
"Помада мрії😍"
"Просто шикарна 🔥🔥😍"
"2020 не такий вже й поганий😂🤍"
"Зараз випадуть"
"Милою дівчиною фото не зіпсуєш ❤️"
"Вкусняшка!❤️❤️"
Раніше ми повідомляли, Брежнєва здивувала пристрасним фото - не з чоловіком Валерієм Меладзе, а з невідомим красенем. В леопардовому платті Віра жарко сперлася на кавалера. Кадр красуня засвітила в "сторіз".
Також ми розповідали, Брежнєва показала в соцмережі, як виглядає вранці. У білій вільній футболці вона зручно вмостилася на дивані з чашкою чаю - ненафарбована і з хвостиком, але зате з коштовностями. Зірка прорекламувала доставку ювелірних прикрас.
Нагадаємо, томна Брежнєва в комбінезоні в облипку покрутила стегнами перед дзеркалом
А ще Politeka писала, що ефектна Брежнєва прикрила груди пір'ям, Меладзе можна позаздрити
Також Politeka повідомляла, що драма в сім'ї Брежнєвої, співачка зізналася, що відбувається з її дочками