38-летняя украинская певица Вера Брежнева, жена известного артиста Валерия Меладзе, обезоружила армию фанатов мега откровенным образом

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором рекламирует собственный бренд косметики.

Горячая блондинка решила максимально привлечь внимание к своему продукту, поэтому нарядилась в маечку телесного цвета с глубоким декольте. Невозможно глаз отвести от этих сладких "складочек" и округлостей, которыми так щедро делится на фото Вера.

Певица дерзко вскинула подбородок, держа в руках любимую помаду.

"Finally! Нарешті! Finalmente! Наконец-то 🎉 VERA Beauty теперь доступна в любой стране Мира! Дарите красоту себе и своим близким. С любовью V. 🤍 Ps: на фото бестселлер VERA - кремовая помада My Soul 💄", - похвасталась Брежнева в подписи.

Тысячи поклонников отблагодарили Веру "сердечками".

"Ну хоть что-то приятное"

"❤️ И вы дарите нам, свою любовь! 👏"

"Помада мечты😍"

"Просто шикарная 🔥🔥😍"

"2020 не так уж и плох😂🤍"

"Сейчас выпадут"

"Милой девушкой фото не испортишь ❤️"

"Вкусняшка!❤️❤️"

Ранее мы сообщали, Брежнева удивила страстным фото - не с мужем Валерием Меладзе, а с неизвестным красавцем. В леопардовом платье Вера жарко облокотилась на кавалера. Кадр красотка засветила в "сториз".

Также мы рассказывали, Брежнева показала в соцсети, как выглядит по утрам. В белой свободной футболке она удобно расположилась на диване с чашкой чая - ненакрашенная и с хвостиком, но зато с драгоценностями. Звезда прорекламировала доставку ювелирных украшений.

Напомним, томная Брежнева в комбинезоне в облипку покрутила бедрами перед зеркалом

А еще Politeka писала, что эффектная Брежнева прикрыла грудь перьями, Меладзе можно позавидовать

Также Politeka сообщала, что драма в семье Брежневой, певица призналась, что происходит с ее дочками