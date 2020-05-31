Известная украинская певица Вера Брежнева показала себя в необычном черно-белом образе

На фото Вера позирует в леопардовом платье, под которым, как можно увидеть, совсем не было белья. Волосы Брежнева решила оставить распущенными, а руку положила на талию, вторую - на плечо кавалера. Красавчик был в пиджаке и обнимал звезду за талию, смотря в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"2017. Это маленькое пати никогда никого не убивало", - подписал фото мужчина.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки. Все из-за того, что Вера выбросила снимок в сторис, где подобных функций нет.

Ранее мы сообщали, что 38-летняя украинская певица и актриса Вера Брежнева, жена известного композитора Константина Меладзе, ошеломила уютным домашним образом.

Блондинка предстала ненакрашенной с растрепанным хвостиком и драгоценными украшениями.

"Недавно узнала, что один из самых популярных запросов в интернет-магазине в эти недели - это дистанционный подбор помолвочных колец с доставкой по всей стране - как же это мило! ♥️💍 #любовьспасетмир 🙏 Я на этой волне тоже решила себя порадовать - надела любимые украшения и пью вкусный чай 💛", - поделилась Вера.

Собщалось, что Вера Брежнева показала, как развлекается на диване со своим мужем Константином Меладзе.

На кадрах Вера сидит на диване с мужем и «поет» шуточную песню о бушующем в мире китайском вирусе. Им помогает и младшая дочь певицы – Сара. Особой атмосферы видео добавляет наложенный на него фильтр, который искажает лица Брежневой и ее домочадцев.

Напомним, томная Брежнева в комбинезоне в облипку покрутила бедрами перед зеркалом

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