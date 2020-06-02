21-річна модель Леоніла Гузь, "Міс Україна-2018", здивувала чуттєвим образом на фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала себе в образі нареченої.

Леоніла зробила селфі на білому тлі, обтягнута в тонку тканину ніжно-рожевого плаття. В кадр, власне, потрапили тільки обличчя і чарівне декольте красуні - від цих вигинів може запаморочитися голова. Здається, що плаття, яке без рукавів і бретелей, ось-ось сповзе з засмаглого тіла моделі.

Гузь зібрала волосся, блиснувши ідеальними вилицями, і нанесла яскравий макіяж теплих тонів. Лук прикрасили перлинні сережки і намисто.

"Моя наречена, ти моя наречена 😂", - підписала фото зірка.

За лічені хвилини пост зібрав сотні лайків, а деякі навіть встигли прокоментувати: "Вогонь🔥"; "🔥❤️😍Красуня"; "сукня трохи сповзла"; "ти заслуговуєш всього найкращого❤️😍".

Раніше ми повідомляли, Гузь вразила фото без нижньої білизни. Дівчина позувала в автомобілі в зеленому светрі, тонка тканина якого зрадницьки підкреслила всі спокусливі "пагорби".

"Вечір, п'ятниця, а на мені немає обличчя 🎶😂", - поскаржилася модель в підписі.

Користувачі поспішили відповісти, що якщо вже на те пішло, то не тільки обличчя немає, але ще й дечого іншого, натякаючи на ліфчик.

"Якось на обличчя особливо і не падає погляд 😂"; "Красиве дуже виразне обличчя 😘 ну а сі*ки рулять 🔥😜"; "Не тільки обличчя😄"; "Що ж ти робиш зі мною?!🤷‍♂️"; "За те груди 😊💜"; "Зелений вам до лиця", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Міс Україна Леоніла Гузь спустила лямки ліфчика і показала своє «добро»

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