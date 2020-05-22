Известная украинская модель Леонила Гузь, которая получила титул "Мисс Украина 2018", показала необычный образ в темных тонах

На фото Гузь позирует в черном пиджаке, который пришлось расстегнуть. Как оказалось, под ним ничего нет, красотка забыла о белье. Леонила волосы оставила распущенными и смотрела в камеру. Как оказалось, это картина, которую нарисовал неизвестный художник по одной из фотографий красавицы. Она получилась очень соблазнительной и сочной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили полторы тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Прекрасная", "Супер", "Хорошего дня", "Прекрасная", "Шикарная", "Привет, хорошо", "Искушает".

Ранее мы сообщали, что украинская модель Леонила Гузь похвасталась фигурой в одном боди.

Так, на снимке модель позирует в белоснежном боди, который элегантно подчеркивает ее идеальные формы. Сам снимок Гузь никак не подписала, однако это не помешало ее поклонникам восхититься идеальным телом кумира.

Сообщалось, что «Мисс-Украина» -2018 Леонила Гузь покорила дерзким образом в смелом красном топе.

На новых фотографиях Гузь позирует в трендовом брючном костюме. При этом модель решила снять пиджак, небрежно накинув его только на одно плечо, и остаться в коротком красном топике. Такой наряд элегантно подчеркивает идеальную фигуру красотки. Дополняют стильный образ ярко-красные туфли на высоком каблуке.

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь без белья дала фору сестрам Кардашьян

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