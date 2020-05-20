Украинская модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина 2018», похвасталась фигурой в одном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на снимке модель позирует в белоснежном боди, который элегантно подчеркивает ее идеальные формы. Сам снимок Гузь никак не подписала, однако это не помешало ее поклонникам восхититься идеальным телом кумира.

«Шикарная», «бомба!», «ты лучше, чем интернет», «абсолютная красота!», «Мое любимое фото💎 Шикарная! Орнелла», «как всегда – красотка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная украинская модель, обладательница титула «Мисс Украина 2018» Леонила Гузь похвасталась идеальными формами в откровенном образе.

На фото Леонила позирует в розовом купальнике, подчеркивающем ее тонкую талию, пышную грудь и крутые бедра, а также коротеньких джинсовых шортах, от которых модель избавляется прямо на фото.

Гузь эффектно отбросила волосы в одну сторону и показала все свои прелести в лучах солнца. Своей природной красотой она дала фору даже сестрам Кардашьян. Поклонники модели не могли пройти мимо такого атмосферного снимка.

«Потрясающее Фото», «Вау», «Красиво», «соблазнительно», - пишут в комментариях.

Напомним, мисс Украина Леонила Гузь забыла про лифчик под тоненьким свитером: "Что же ты делаешь?".

Как сообщала Politeka, "мисс Украина" Леонила Гузь блеснула фигурой в купальнике: "На Артура Пирожкова похожа".

Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь без одежды показала естественную красоту.